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190 bin 551 seçmen oy kullanacak

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190 bin 551 seçmen oy kullanacak
KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 190 bin 551 seçmen oy kullanacak.

7 gün süreyle askıda kalan sandık seçmen listelerine yapılan başvurular ve itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirildi ve kesin seçmen sayısı belirlendi. 

TAK’ın Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı bilgiye göre, 190 bin 551 seçmenin 6 ilçeye dağılımı şöyle:
Lefkoşa 61 bin 62, Gazimağusa 48 bin 380, Girne 39 bin 784, Güzelyurt 14 bin 841, İskele 19 bin 775 ve Lefke 6 bin 709. Askı öncesi seçmen sayısı 188 bin 668 olarak açıklanmıştı. Bu rakama göre itirazların ardından seçmen sayısında 1883 kişilik artış oldu.

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