190 kentten oluşan Eurocities ağından, İBB Başkanı İmamoğlu ile dayanışma mesajı

Avrupa’da 190’dan fazla kentten oluşan Eurocities ağına başkanlık eden İtalya’nın Floransa kenti Belediye Başkanı Dario Nardella, İstanbul’u ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma mesajı verdi.

Nardella dün İstanbul ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Bugün Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, son günlerde karşılaştığı haksız saldırılar karşısında Eurocities adına dayanışma mesajı ilettim” dedi.

Nardella’nın bu mesajını yayımlayan ulusal haber ajansı Ansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gelecek seçimlerdeki olası rakiplerinden biri olarak görülen” İmamoğlu hakkında savcılığın hapis istediğini hatırlattı.

İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 belediye seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Dario Nardella İstanbul’da ayrıca Beşiktaş Vodafone Park stadyumunu ziyaret ederek Floransa’da yapılacak yeni stadyum için incelemelerde bulundu.

Floransa Belediyesi, iki kent arasında kültür, turizm, sürdürülebilir kalkınma ve altyapı gibi konularda iş birliği anlaşması üzerinde çalışıldığını da duyurdu.