193 gündür kaçak... Cezaevine gönderildi

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.06.2024 tarihinde saat 13.25 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş -çıkış belgesi almak amacıyla gelen Lefkoşa’da Sakin Angel Bin Lubusu Pombo’nun

yapılan muhaceret kontrolünde 11.12.2023 tarihinden itibaren toplam 193 gündür herhangi bir Muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’de İkamet ettiği tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.