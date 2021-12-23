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195 Milyon Yıllık "Bismillah" Mucizesi! Tamamen Doğal Olduğu Kanıtlandı

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195 Milyon Yıllık "Bismillah" Mucizesi! Tamamen Doğal Olduğu Kanıtlandı
195 Milyon Yıllık "Bismillah" Mucizesi! Tamamen Doğal Olduğu Kanıtlandı

Antalya'da bir mermer ocağından çıkarılan mermer plakadaki "Bismillah" figürünün 195 milyon yıllık ve tamamen doğal oluşum olduğu kanıtlandı. Amerikan medyasında da yayınlanan mermer, uluslararası müzelerde sergilenebilir.

Antalya'nın 100 km. kuzeyindeki Korkuteli, Taşkesiği köyü çevresindeki bir mermer ocağından çıkarılan mermer levhadaki "Bismillah" mucizesi bilim insanlarını bile şaşırttı. Herkes mermerdeki yazının nasıl oluştuğunu merak ederken, yapılan araştırmalar sonucunda mermerdeki yazının tamamen doğal olarak meydana geldiği belirtildi.

"DİNLER TARİHİ YENİDEN YAZILABİLİR"

Konuyla ilgili açılama yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu; ''Detaylı incelediğimiz mermer levhanın içerisindeki fosil bileşenlerine bakılınca, bu dolomitik kireçtaşlarının "Jurassic" dinozorlar yaşında olduğunu yani yaklaşık 195 milyon yıllık oluştuğunu söylemek mümkün. Burada gördüğümüz figür, milyarda bir rastlayacağımız bir mucize ve tamamen doğal oluşumdur. Bu önemli bulgunun, jeolojik miras olarak kabul edilip gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bu eserin, devlet tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilip uluslararası müzelerde sergilenmesi gerekiyor. Öte yandan bu levha üzerinde günümüzün en önemli jeolojik yapısını görüyoruz. Çünkü, ilk insanın 30.000 yıl önce yaşadığı varsayılsa ve bu mermerde 195 milyon yıl önce "Bismillah" yazması oldukça düşündürücü. Dinler tarihi yeniden yazılabilir. Figür'ün, kalp şeklindeki midye kabuklarına ait fosillerden oluşması ise sevgisel bir oluşum." dedi.

TAMAMEN DOĞAL ŞEKİLDE OLUŞMUŞ

Mermer levha üzerindeki " Bismillah'' figürünü işçilerin fark ettiğini belirten İhracat Müdürü Yağmur Eren, ''Figürü ilk olarak işçiler fark ediyor. Tabii mermer temizlenince daha da belirginleşen figürün önemli bir bulgu olduğunu düşünerek öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderdik. Oradaki jeoloji profesörlerinden oluşan heyetin analizleri sonucu, mermerin tamamen doğal oluştuğu kanıtlandı. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılan incelemeler sonucu profesörlerimiz levha üzerindeki figürün, Allah'ın adıyla anlamındaki "Bismillah" yazdığını doğruladı'' diye konuştu.

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