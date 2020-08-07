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1960 Doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi

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1960 Doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi
1960 Doğumlu Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi Hizmet Belgesi Takdim Törenleri Sona Erdi

 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1960 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik son hizmet belgesi takdim töreni dün akşam yapıldı. Son törenle birlikte hizmet belgesi takdim törenlerinde toplam 732 mükellefe hizmet belgesi verildi. 

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak dün akşam yapılan törene, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İbrahim Dağman, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç da katıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar törendeki konuşmasında, Başbakanlığa bağlı olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile sıkı bir çalışma içinde olduklarını; teşkilatın disiplinli ve özverili insan gücü ile KKTC devletinde en fazla otorite kurabilen, felaket anlarında gücü ve mobilitesi ile her yere anında yetişebilen güzide bir kurum olduğunu belirtti. 

Özellikle yakın zamandaki pandemi döneminde Sivil Savunma Teşkilatı ile yakından çalıştıklarını kaydeden Başbakan Tatar, meselenin nereye gideceği öngörülemeyen günlerde birlikte çaba sarf ettiklerini söyledi. 

Halk örgütü mükelleflerine devlet adına teşekkür eden Başbakan Ersin Tatar, böylesi görevlerin aslında emekliliği olmadığını, hayat devam ettiği sürece çalışmaların da süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde görev süresi sona eren Halk Örgütü mükelleflerine hizmet ve teşekkür belgeleri ile şilt takdimi yapıldı. 

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