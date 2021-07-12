1964'te Tokyo Olimpiyatları'nda Yarışan Atlet İçin Tasarlanan Nike Ayakkabılar Açık Artırmaya Çıkıyor

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları başlarken, Nike’ın kurucularından Bill Bowerman tarafından 1964 Tokyo Olimpiyatları atleti Harry Jerome için tasarlanan koşu ayakkabıları da açık artırmaya çıkacak.

Japonya’da Tokyo Olimpiyatları başlarken, Nike’ın kurucularından Bill Bowerman tarafından 1964 Tokyo Olimpiyatları atleti Harry Jerome için tasarlanan koşu ayakkabıları da açık artırmaya çıkacak. Ayakkabıların 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

France 24’te yer alan habere göre, 1964 Tokyo Olimpiyatları’nde 100 metre bronz madalya kazanan Kanadalı koşucu Harry Jerome için tasarlanan koşu ayakkabıları açık artırmaya çıkıyor.

Tasarımdaki kırmızı ok Nike'ın bugünkü logosunun ilk şekli olarak kabul ediliyor.

New York’ta bulunan Sotheby’s müzayede evi, ayakkabıları 23 Temmuz-2 Ağustos arasında internette satışa sunacak. Ayakkabıların 800 bin ila 1.2 milyon dolar arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Nisan ayında rapçi Kanye West’in giydiği Nike ayakkabılar 1.8 milyon dolara satılmıştı.

Nike'ın kurucularından Bill Bowerman, eşiyle birlikte waffle makinasında ayakkabı tabanı üreterek sektöre girmiş daha sonra Phil Knight ile ortaklık kurarak Blue Ribbon Sports adıyla başlayan serüveni Nike firmasına dönüştürmüştü.