Kayıp Kişileri Araştırma Komitesi (KKAK) programı çerçevesinde 1964’ten beri kayıp olan iki Kıbrıslı Türkü bulma kazıları 27 Ağustos Pazartesi günü başlıyor.



KHA’ya ulaşan bilgilere göre, KKAK ekipleri temmuz ayında yaz tatili nedeniyle ara verdikleri kazı çalışmalarına pazartesi günü kuzey Kıbrıs'ta bulunan beş noktada yeniden başlayacak. Bunun yanı sıra kazı çalışmalarının başka yeni bir noktada da başlaması bekleniyor. Ancak bunun neresi olacağına henüz karar verilmedi.



Kuzey Kıbrıs'ta şu an mevcut olan kazı alanları Dikomo’daki askeri alan, Katokopia, Mağusa’nın Arsos köyü, Mağusa’da Ay Luka köyü ve Vuno köyünde bulunuyor.



KHA’nın elde ettiği bilgilere göre, kuzey Kıbrıs'ta bu beş noktada yapılan kazı çalışmalarında şu ana kadar bir şey bulunamadı. Belirtildiği gibi, bu bölgedeki kazı çalışmaları 1974’ten beri kayıp olan Kıbrıslı Rumlarla bağlantılı ve sadece Mağusa’nın Ay Luka köyündeki kazı çalışması 1974’ten beri kayıp olan bir Kıbrıslı Türk’le ilgili.



Tüm bu kazılardan en eskisi nisan ayında başlayan Ay Luka’daki kazıdır. Yukarda belirtilen noktada yapılan kazılarda bir şey bulunamamıştı. İlgili kaynağa göre, ormanlık bir alan olması ve başka bir noktadan söz edilmemesi durumunda, bir şeyler bulunması için daha çok çaba sarf ediliyor.



"Umarım pazartesi günü hava bize normal çalışma olanağı sağlar" diye konuşan kaynak, arkeologların sıcaktan ve nemden korunmaları için gerekli her türlü önlemlerin alındığını açıkladı.



“Kazılar için kullanılan sürenin kısaltılması amacıyla bize ulaşan bilgileri daha çok incelemeye çalışıyoruz. Haritalar kullanıyoruz ve tüm Kıbrıs için mevcut 1963, bazı bölgeler için 1970 ve 2003 ve sonrasında alınan uydu görüntüleriyle karşılaştırıyoruz”.



Aynı kaynak ayrıca çalışmalarda yer altında metalleri bulan alteler, zemin radarı, Ground Penetration Radar (GPR) kullanıldığını açıkladı. Yetkili 3 Eylül'den itibaren bu radarla ilgili bilgilerin bulunduğu Mağusa, Lefkoşa ve Girne kazalarında bulunan beş noktada araştırmalar yapılmasının programlandığını duyurdu.



Mağusa ve Girne kazalarıyla ilgili bilgiler 1974’te kaybolan Kıbrıslı Rumlarla, Lefkoşa kazasıyla ilgili bilgiler ise 1964’te kaybolan Kıbrıslı Türklerle ilgili. Aynı kaynağa göre, bu süreç bir alanda kazılara başlamadan önce yapılan hazırlıklarla bağlantılı.



Son olarak, şu an KKAK tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yapıldığı alanlarda çalışanların 17 Kıbrıslı Rum (arkeolog ve bir jeolog) ve 18 Kıbrıslı Türkden (arkeolog ve işçiler) oluştuğunu ve her ekibin iki Kıbrıslı Rum ve iki Kıbrıslı Türk’ten oluştuğunu kaydetti.