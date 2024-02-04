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1968 sürücü kontrol edildi, 7'si tutuklandı!

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Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi, 7 araç sürücüsü tutuklandı.
1968 sürücü kontrol edildi, 7'si tutuklandı!

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 262’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 105’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 415 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

7 sürücü tutuklandı, 39 araç ise trafikten men edildi.

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