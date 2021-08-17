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197 VAKA!

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"Toplam 15.633 test yapıldı, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandı, 134 kişi taburcu edildi" 
197 VAKA!

17 Ağustos 2021 

"Toplam 15.633 test yapıldı, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlandı, 134 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.633 olup, 184'ü yerel 197 pozitif vakaya rastlanmış, 134 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 184 kişi ise yerel vakadır. 

74 kişi Lefkoşa, 61kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-25 / Kaymaklı-4/ Gönyeli-10/ Cihangir-1/ Yenişehir-5/ Çağlayan-2/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Surlariçi-3/ Hamitköy-2/ Marmara-1/Haspolat-7/ Göçmenköy-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3/ Meriç-5 

Girne 

Girne Merkez-22/ Alsancak-11/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Aşağı Girne-4/ Yukarı Girne-9/ Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-6/ Ozanköy-3/ Çatalköy-1/Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-17/ Dumlupınar-1/ Tirmen-1/ Baykal-1/ Tatlısu-1/ Akdoğan-3/ Karakol Bölgesi-1/ Anadolu-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-1 

İskele 

İskele Merkez-4/ Boğaztepe-1/ Mormenekşe-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-4  

Lefke 

Lefke Merkez-6/ Taşpınar Köyü-2/ Doğancı-2/ Yeşilırmak-1 

17 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.633      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 197  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 184      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 134 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.221.262   

Toplam Vaka Sayısı: 14.065 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.042  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1979 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1725  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 181 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4162  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 254
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2783 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.960

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