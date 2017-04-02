 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

1974 Kıbrıs Edirne Gazileri Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti

» »
1974 Kıbrıs Edirne Gazileri Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti
Ahmet İsmailoğlu Başkanlığındaki 1974 Kıbrıs Edirne Gazileri Muharip Gaziler Derneği, 30 kişilik heyetle bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Merkez Yürütme Kurulu adına Nevin Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Dernek Müzesini saat 10.30’da ziyaret eden heyet, KKTC’ye 43 yılın ardından ilk kez geldi.

Ziyarette konuşan Şehit Aileleri ve Malul gaziler Derneğ Başkanı Ertan Ersan, 1955-1963-1975 yıllarını anlatırken “Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersan, misafir heyete Dernek flamasını ve KKTC bayrağını takdim etti.

Misafir gazi heyeti 1974’te savaşan ve yanlarında şehit olan arkadaşlarının resimlerini panoda görerek duygulu anlar yaşandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Katılacak01 Nisan 2017 Cumartesi 17:30
  • Danimarkalı Barış Gücü askerinden 51 yıl sonra ziyaret01 Nisan 2017 Cumartesi 15:29
  • Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kardeş Şehir” oldu01 Nisan 2017 Cumartesi 15:27
  • SDP: “değişim zamanı geldi”01 Nisan 2017 Cumartesi 14:51
  • Başbakan Özgürgün, Kan Bağışı Kampanyasında kan verdi01 Nisan 2017 Cumartesi 14:51
  • İşte otellerin doluluk oranları...01 Nisan 2017 Cumartesi 14:49
  • Star Gazetesi, 1 Nisan şakasını gerçek sandı!01 Nisan 2017 Cumartesi 14:24
  • Özgürgün: "Daha yapacak çok işi vardı"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:48
  • Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:32
  • "Hiç bir imtiyaz veya ek izin verilmemiştir"01 Nisan 2017 Cumartesi 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti