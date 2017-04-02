1974 Kıbrıs Edirne Gazileri Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti

Ahmet İsmailoğlu Başkanlığındaki 1974 Kıbrıs Edirne Gazileri Muharip Gaziler Derneği, 30 kişilik heyetle bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Merkez Yürütme Kurulu adına Nevin Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, Dernek Müzesini saat 10.30’da ziyaret eden heyet, KKTC’ye 43 yılın ardından ilk kez geldi.

Ziyarette konuşan Şehit Aileleri ve Malul gaziler Derneğ Başkanı Ertan Ersan, 1955-1963-1975 yıllarını anlatırken “Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersan, misafir heyete Dernek flamasını ve KKTC bayrağını takdim etti.

Misafir gazi heyeti 1974’te savaşan ve yanlarında şehit olan arkadaşlarının resimlerini panoda görerek duygulu anlar yaşandı.