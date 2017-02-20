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“1974 suçlarıyla ilgili araştırma”

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“1974 suçlarıyla ilgili araştırma”
“Kıbrıs Üniversitesi” Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Haris Psaltis’in, “1974 suçlarıyla ilgili” bir araştırma yaptığı ve araştırmadan, Rumların çoğunluğunun, suçluların bulunarak cezalandırılması taraftarı olduğu sonucunun çıktığı bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, bin 605 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcılara beş soru yöneltildi. İlk soru olan “1974 suçluları, eğer barışı getirecekse affedilsin mi” sorusuna, katılımcıların yüzde 45,6’sı “affedilmesin”, yüzde 45,6’lık kesimin yüzde 31,9’u “kesinlikle affedilmesin”, yüzde 29’u ise “affedilsin” yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 68’i, 1974 suçlularının adil bir şekilde yargılanması taraftarı olduğunu yüzde 68’lik kesimin yüzde 49,5’i de “tamamen taraftar” olduğunu beyan ederken, yüzde 18,2’lik kesim, yargılanması taraftarı olmadığını belirtti.

Bir diğer soru olan “Suçluların bulunması, özür dilemesi ve oluşturulacak bir Gerçeklik Komitesi çerçevesinde affedilmesi konusundaki düşünceler” ile ilgili olarak ise katılımcıların yüzde 41,5’i, olumlu yanıt verdi. Yüzde 36,1’lik kesim ise, önce affedilmek için yalvarmaları ve sonra affedilmeleri gerektiği görüşünü beyan etti.

Habere göre, katılımcıların yüzde 77,3’ü, “savaş suçlularının mağdurlara tazminat ödemesi” konusunda olumlu görü belirtirken, yüzde 11’i, bu konuda olumsuz yanıt verdi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 87,2’si, Türk devletinin tazminat ödemesi gerektiğini düşünürken, yüzde 6’lık kesim de, Türkiye’nin böyle bir yükümlülüğü bulunmadığını belirtti.

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