1976'da üretilen orijinal ‘Apple 1’ 400 bin dolara alıcı buldu

Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD’deki müzayedede 400 bin dolara satıldı.

Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD’deki müzayedede 400 bin dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre, kasası nadir Hawai koa ahşabından yapılan ve 1976 yılında Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından sadece 200 adet üretilen çalışır vaziyetteki orijinal "Apple 1" bilgisayarı ABD’deki açık artırmada 400 bin dolara satıldı.

California'daki John Moran Auctioneers açık artırma evinin verdiği bilgilere göre, bilgisayarın ilk kullanıcısının bir üniversite profesörü olduğu ve sonrasında bilgisayarı 650 dolar karşılığında bir öğrencisine sattığı ifade ediliyor.

Açık artırmada satılan orijinal bilgisayarın yanında kullanma kılavuzunun yer aldığı 2 kaset ve Apple yazılımı da verildi.

Jobs ve Wozniak ‘Apple 1’in üretimi için meşakkatli yollardan geçti

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.