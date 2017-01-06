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1977'den günümüze "Asgari Ücret"

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1977'den günümüze "Asgari Ücret"
Kıbrıs'ın kuzeyinde Kıbrıs Türkü 40 yıldır işliyor, çalışıyor ve emek harcıyor. Peki karşılığını alıyor mu?

Detay Kıbrıs

Vatandaşın kafasında "asgari ücret ne olacak?" sorusunun fazlasıyla dolşatığı şu günlerde, yetkililer konuyla ilgili kararı üretemiyor.

Yapılan toplantılardan herhangi bir sonuç çıkmaması, halkın yoğun tepkisine neden oluyor. 

Son olarak 01.07.2016 tarihinde 1.834.00 TL olarak belirlenen asgari ücretle tam 6 aydır dövizdeki rekor artışla mücadele etmeye çalışan Kıbrıs Türk halkı, alım ve satımda TL kullanılmamasından dolayı belini doğurltamıyor.

1977'de saatlık 10 TL, 2017'de saatlik 10.58 TL

Günümüzden tam 40 yıl önce, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde, Kıbrıs Türk halkının asgari ücreti 1.820 TL olarak belirlenmişti. Saatlik 10 TL olarak belirlenen ücretler aradan uzun yıllar geçmesinin ardından 2016 yılında, 10.58 TL'ye yükseldi.

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En yüksek artış 2009 yılında oldu

Asgari ücrete 2016 yılında gerçekleşen 104 TL'lik artış, vatandaşın belini doğrultmaya yetmemişti.

2000 yılı ile 2017 yılı arasında gerçekleşen artışların en büyüğü 2009 yılında gerçekleşen 147 TL olmuştu.

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