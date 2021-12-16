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1992’de Gönderildi: Dünyanın İlk SMS’i Açık Artırmaya Çıkıyor

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Son dönemde oldukça popüler olan NFT’lere bir yenisi daha eklendi. İlk kez 1992 yılında gönderilen ve dünyanın ilk SMS'i NFT olarak açık artırmaya çıkarıldı.
1992’de Gönderildi: Dünyanın İlk SMS’i Açık Artırmaya Çıkıyor

Son dönemde oldukça popüler hale gelen ve hatrı sayılır fiyatlara alıcı bulan NFT'lere bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın ilk kısa mesajının dijital bir kopyasının NFT olarak satışa çıkarılacağı açıklanırken, 105 bin sterlinden (2 milyon 176 bin TL) daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor.

Dünyanın ilk SMS’inin 3 Aralık 1992’de 22 yaşındaki İngiliz programcı Neil Papworth tarafından meslektaşı Richard Jarvis’e gönderildiği ve ‘Merry Christmas’ (Mutlu Noeller) yazdığı belirtildi.

BUGÜNKÜ MESAJLAŞMA SİSTEMİNİN İLK ADIMI

Şimdi ise yaklaşık 30 yıl sonra bu SMS bir NFT olarak yeniden yaratıldı ve Paris’te açık artırmaya çıkarıldı.

İngiliz programcı Neil Papworth Vodafone için bir Kısa Mesaj Hizmeti oluşturmak üzere geliştirici ve test mühendisi olarak çalışıyordu, o zamanlar şirkette bir yönetici olan Bay Jarvis, mesajı Orbitel 901 el cihazına başarıyla aldı  ve modern mesajlaşmaya giden ilk adım atıldı.

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