1996 Yapımı Super Mario 64 Oyunu, 1.56 Milyon Dolara Satıldı

Video oyunu şirketi Nintendo, Super Mario 64'ün açılmamış bir kopyasını açık artırmada 1.56 milyon dolara satarak dünya rekoru kırdı.

Video oyunu şirketi Nintendo, Super Mario 64'ün açılmamış bir kopyasını açık artırmada 1.56 milyon dolara satarak dünya rekoru kırdı.

Oyunu kimin satın aldığıyla ilgili bir soruları yanıtsız bırakan müzayede evi, Super Mario 64'ün Nintendo 64'te en çok satılan oyun olduğunu belirtirken, Mario karakterinin 3D olarak ilk kez bu oyunda görüldüğünü söyledi.

Nisan ayında müzayede evi, 1986'da satın alınan ve bir masa çekmecesinde unutulan Super Mario Bros. oyununun açılmamış bir kopyasını 660 bin dolara satmıştı.

Retro video oyunları, son yıllarda nostaljik koleksiyoncular arasında giderek popüler hale geldi ve eski tip konsollar ve oyun kartuşların fiyatları arttı.

Sadece video oyunları için değil, Pokemon kartları gibi koleksiyonlar için de rekor fiyatlar görüldü.