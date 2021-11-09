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1997 Yılından Bu Yana Hiç Çalışmadığını İfade Etmişti

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Anastasiadis’i Avukatlık Bürosundan Çıkarken Gösteren Fotoğraflar Yayınlandı
1997 Yılından Bu Yana Hiç Çalışmadığını İfade Etmişti

 Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “NEWSfeedCY” isimli bir internet sitesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Cumartesi, hiçbir ilgisinin olmadığını söylediği Limasol’daki eski avukatlık bürosundan makam aracıyla çıkarken gösteren yeni fotoğraflar yayımladığı belirtildi.

Bahse konu internet sitesinin, fotoğrafların 6 Kasım sabah saat 09.30’da Anastasiadis’in büroya yaptığı ziyaret esnasında çekildiğini ve Anastasiadis’in avukatlık bürosunda bazı ziyaretçiler kabul ettiğini ifade ettiğini yazan Haravgi gazetesi, söz konusu internet sitesinin Rum Başkanlık Ofisi’ne,  Anastasidis’in büronun kapalı olduğu Cumartesi günü orada ne yaptığının da yer aldığı bazı sorular yönelttiğini ekledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kısa süre önce, isminin Pandora Papers skandalına karışmasının ardından, bahse konu avukatlık bürosuyla 1997 yılından bu yana hiç çalışmadığını ifade etmişti.

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