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“1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

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Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri yer alacak.
“1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

Güzelyurt ilçesine bağlı Akçay köyünde bu pazar, “1’inci Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği” düzenleniyor.

Akçay Muhtarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek etkinlik, Akçay’da eski köy ilkokulu ve bahçesinin düzenlenerek Raif Rauf Denktaş Parkı olarak hizmet verdiği alanda yer alacak.

Togay Menekşeli’nin sunuculuğunu yapacağı şenlikte, Akçay köyünde genç müzisyenlerin oluşturduğu Grup Gerilim, sanatçı Berhan Yılmaz, Buğra Koççat ve Ritim 5 konserleri yer alacak.

Etkinlikte konserin yanı sıra, ok atışları, permolit boyama, hikâye okuma ve imza etkinliği, jimnastik gösterisi, çocuk defilesi ve basketbol maçı, zekâ oyunları yanında eğlence ve sürprizler düzenlenecek.

Şenlik sırasında stantlar da yer alacak. Stantlarda, köylülerin ürettiği ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunulacak.

Müzik eşliğinde çocuk ve gençleri eğlendirmeyi amaçlayan şenlik etkinliklerinde, konuklara portakal da dağıtılacak.

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