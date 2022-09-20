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“1’inci İyilik Çalıştayı” Lefkoşa’da düzenlendi

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1’inci İyilik Çalıştayı, "Her zaman her yerde iyilik" temasıyla Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de gerçekleşti.
“1’inci İyilik Çalıştayı” Lefkoşa’da düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), İyilik Derneği ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği iş birliğinde Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’de "Her zaman her yerde iyilik" temalı 1'inci İyilik Çalıştayı düzenlendi.

Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre çalıştayda, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, İyilik Derneği Başkanı Mehmet Güneş ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay birer konuşma yaptı. Çalıştayda, Engelli Bireyler ve Sağlık, Eğitim, Çevre, Gençlik ve Spor, Kültür ve Sanat, Sivil Toplum Kuruluşlarında iyilik konulu çalışma masaları oluşturuldu.

Akademisyen Dr. Nazan Cenkova "Aile'de İyilik", Doç. Dr. Nazım Kaşot ise "Çevre" konulu sunumlarını yaptılar.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, konuşmasında, “İyilik değerlerinin küçük yaştan çocuklara alıştırılması gerektiğini” belirterek, “Bencil olmayıp paylaşmanın önemine” değindi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Suay, “Hayatın her alanında iyiliğe ihtiyaç duyulduğunu ve bu bilincin artırılması gerektiğini” söyledi.

İyilik Derneği Başkanı Güneş ise yaptığı konuşmada, “Geçmişten gelen iyilik yapma değerlerini yaşatmanın, yeni nesillere aktarmanın önemine” dikkat çekti.

Çalıştay sonucunda oluşturulan bildirgenin, kitapçık haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtildi.

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