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1’inci Kaplıca Deniz Panayırı 6-7 Ağustos'ta sizleri bekliyor...

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1’inci Kaplıca Deniz Panayırı, 6-7 Ağustos tarihlerinde ‘Her şeye rağmen eğlenmek bizlerin de hakkı. Haydi sen de çadırını al gel’ sloganıyla gerçekleşecek.
1’inci Kaplıca Deniz Panayırı 6-7 Ağustos'ta sizleri bekliyor...

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Kaplıca sahillerinde 1’inci Kaplıca Deniz Panayırı yapılacak.

Kaplıca Karavancılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, 6-7 Ağutos tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan etkinlik, ‘Her şeye rağmen eğlenmek bizlerin de hakkı. Haydi sen de çadırını al gel’ sloganıyla hayata geçecek.

Etkinlik kapsamında sanatçı Arda Gündüz, DJ Lumos ve sevilen müzik grupları Mehmet Alp Grubu, SOS Grubu ve Niyal Öztürk Grubu sahne alacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için ‘0548 868 27 59’ numaralı iletişim hattına ulaşılabilir.

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