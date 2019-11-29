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2-13 Aralık tarihlerinde bazı bölgelerde topçu atışları yapılacak

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Lefkoşa Kaymakamlığı, 2-13 Aralık tarihlerinde (her iki tarih dahil) bazı bölgelerde topçu atışı yapılacağından atış alanlarına girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
2-13 Aralık tarihlerinde bazı bölgelerde topçu atışları yapılacak

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, atış yapılacak saatler ve bölgeler şöyle; 

“08.30-18.00 saatleri arasında batıda Beyköy-Değirmenlik hattı uzanımı, doğuda; Yeniceköy-Kalavaç köyü 1Km Doğusu, Alevkaya Orman Bölge Şefliği 2 Km doğusu hattı uzanımı, kuzeyde, Meryem Kaya Tepe-Gölek Sırtı 1 Km güneyi- Karaağaç Köyü 1 Km güneyi uzanımı hattı; güneyde Beyköy-Yeniceköy-Geçitkale hattının kuzeyi.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Can ve mal güvenliği açısından atış alanına girilmemesi önemle duyurulur.”

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