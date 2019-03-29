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2.4 milyar TL’lik mücadele! Ünlü iş adamı eski eşinden geri aldı!

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Azeri asıllı Rus işadamı Farkhad Akhmedov ile eski eşi arasındaki olaylı boşanma davasında flaş bir gelişme yaşandı. Ahmedov, İngiltere mahkemeleri tarafından eski karısına verilmesi kararlaştırılan 436 milyon dolarlık (2.4 milyar TL) lüks yatını gerialdı
2.4 milyar TL’lik mücadele! Ünlü iş adamı eski eşinden geri aldı!

Dubai’deki Temyiz Mahkemesi, İngiliz mahkemesinin gemiye el konulması kararını bozdu. İngiliz mahkemesi, 2017’deki boşanma davasında 1.4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov’un, karısı Tatiana Ahmedova’ya 600 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Ancak, Dubai’deki mahkeme, bu kararın Dubai’de uygulanamayacağına hükmetti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre avukatı, Ahmedov’un karara çok sevindiğini ancak şaşırmadığını söyledi. Tatiana Akhmedova’nın avukatları ise Dubai mahkemeleri nezdindeki girişimlerinin devam edeceğini, İngiltere mahkemelerinden dün yeni bir tedbir kararı çıkarttıklarını açıkladı.

Ahmedov, karısıyla 2000 yılında boşandıklarını söylemişti. Ancak iki yıl önceki davada, yargıç bununla ilgili bir kanıt bulunmadığına ve boşanma belgelerinin sahte olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Ahmedov’un petrol ve doğal gaz ticaretinden elde ettiği belirtilen servetinin paylaşılabilmesi için mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin’e yakın bir iş adamı olarak bilinen Ahmedov, Luna adlı yatını Rus milyarder Roman Abramovic’ten satın almıştı.

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