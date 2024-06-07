2.5 metre yükseklikten düştü: Yoğun bakımda...

06 Haziran 2024 tarihinde saat 18:30 sıralarında Çatalköy'de talihsiz bir iş kazası meydana geldi. 54 yaşındaki Abidin Delibalta, bir iş yerinde ahşaptan yapılmış bir gölgeliği tamir ederken dengesini kaybederek yaklaşık 2.5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Delibalta'yı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilen Abidin Delibalta, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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