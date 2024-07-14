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2.500 baş sarımsak çalan 17 kişi tutuklandı

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Güzelyurt’ta, bir tarladan, 2 bin 500 baş sarımsak çaldığı iddia edilen 17 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, şahısların 3 gün tutuklu kalmalarına karar verdi.
2.500 baş sarımsak çalan 17 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta meydana gelen “Ürün Hırsızlığı ve Mülke Tecavüz” suçlaması ile tutuklanan 17 Bangladeşli zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burak Akdöl olayla ilgili bulguları aktardı.

Akdöl, 1 – 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Gayretköy’de sakin İ.B’ye ait ayni yerde bulunan tarla içerisine girip Mülküne tecavüz ettikten sonra adı edilen tarafından toplanıp yığın haline getirilmiş olan 2500 baş sarmısağın sirkat edilmesi ile ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis yürütülen soruşturmada, 13 Temmuz 2024 tarihinde meselede zanlı oldukları tespit edilen Bostancıda kalan zanlılar Asraful ISLAM, MD Monere HOSSEN, MD Monırul ISLAM, MD Raj ISLAM, MD Tofsır MIA, MD Ontar MIA, MD Neımur RAHMAN, MD Amıt HASAN, MD Mohammad ALI, MD Rıan MIA, MD Jahanggır Hossen, MD Mostofa MIAH, MD Masum BİLLAH, Tanvır MIAH ve MD Mubarak MIA mahkemeden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını belirtti.

Polis akabinde zanlıların iş vereni H.T’nin sorumluluğunda bulunan zanlıların kalmakta olduğu Bostancı'daki işçi evleri, mahkemeden temin edilen arama emri ışığında tutuklandığını ve yapılan aramada 28 KG sarımsak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis memuru Akdöl mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ve ayrıca zanlıların muhaceret sorgulaması yapılacağından soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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