2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftası

İşte açıklama;

Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak kurulduğu yıldan beri yüzlerce hasta çocuğumuza gülümseme kattık.

O günün hasta çocukları bugün ülkemizde pediatri onkologları geldikten sonra erken teşhis ve doğru tedavilerle hayatta kalmakta, o yıllardaki çocuklarımız şimdi birer sağlıklı anne baba ve meslek sahibi olmuşlardır.

Kanser HastalarınaYardım Derneği olarak her yıl Aramıza katılan 700 civarında erişkinhasta yanında,

Birkaç çocuğumuz da yeni lösemi hastası olarak Derneğimize başvurmaktadır.

Derneğin kurulduğu tarihten beri Umut Eğitim ve Kültür Evi çatısı altında hasta çocuklarımızı kucaklayan

Yurtdışı giderleri

Okul eğitim ihtiyaçları

Tedavi giderleri

Psikolojik destek

Kültürel faaliyetler

Ve kendi talepleri ne olursa olsun geri çevrilmeden halktan gelen bağışlarla hasta aileleri desteklenmektedir.

Sevindiricidir ki Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kurulduğu yıllarda teşhisler çok geç konuluyorken ülkede tedavi olanaklarının da olmaması nedeniyle son evrede yurtdışına gönderilseler bile ilerlemiş olan vakalar yüzünden onlarca çocuğumuzu kaybediyorduk .

Bugün ülkemizin lüksü olmazsa olmazı olan çocuk hematolog ve çocuk onkologlarımız muayene ettikleri anda teşhis koyabilmekte ve hiçbir gecikme yaşatmadan ülke içi ve ülke dışı tedavi prosedürlerini başlatmaktadırlar.

Bunun sonucunda da başarılı tedavilerle çocuklarımız hayatta kalmakta ve eğitimlerini dahi başarıyla tamamlayabilmektedirler.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği!nin kurulduğu yıllarda kanser konusunda bilincin olmaması nedeniyle Okula maskeli giden hasta çocuklarımızdan uzak durulur, öğretmenler dahi çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğinde çekinceler duyardı.

Bugün artık herkes maske takmanın aslında kişinin kendisini korumak için tedbir amaçlı takıldığını, löseminin hiç kimseye bulaşmadığını biliyor ve hasta çocuklarımızı dışlamadan hatta sevgi yumağı içine alarak ağır bedelleri olan bu tedaviyi maddi manevi destekleyerek çocuklarımıza moral ve güç kazandırılıyor.

Çocuklarımız umudumuz ve ülkemizle dünyamızın geleceğidirler.

Sağlıklı ve bilinçli çocuk geleceği parlak toplum demektir.

Buna rağmen;

Ülkemizde ne yazık ki çocuklarımızın tedavileri halen kendi ülkemizde tamamlanamamakta aile parçalanarak maddi manevi yıkım içinde yavrusuna şifayı yurtdışında sağlamaya çalışmaktadır.

Yılda aramıza katlan 5-10 lösemi hastası çocuk da olsa onların ailelerinden sevdiklerinden kopmadan tedavi görecekleri merkezleri yaratmalıyız ve bunu devletimizden talep etmeliyiz.

Lösemili Çocuklar Farkındalık Haftasında;

Hastalığı erken fark etmek amaçlanmakta ve bu konuda toplumun hastalıktan korkmaması bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır.

‘Sağlık en büyük haktır’ diyerek

Tüm çocuklarımıza sağlıklı günler dileriz

Raziye Kocaismail

Kanser Hastalarına Yardım Derneği

Dernek Başkanı