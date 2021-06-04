2 Adet Kumbaranın İçerisindeki 18 Bin TL Çalındı

PGM'den yapılan açıklama şöyle:

29 - 31.05.2021 tarihleri arasında, Girne’de Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgah içerisinden çalınan sabit kamera ile ilgili olarak tutuklanan S.Y.(E-34)’nin yapılan ileri sorgulamasında, 09.05.2021 tarihinde, Yusuf Egemen DÖNMEZ ve Hasan Hüseyin DÖNMEZ’e ait ikametgahın güney kısmındaki açık durumda bulunan sürme penceresinden içeri giriş yaparak içerisinden 2 adet kumbara ve içerisinde bulunan toplam 18.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.