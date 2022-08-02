  • BIST 2.666,47
  • Altın 1022.4
  • Dolar 17.948
  • Euro 18.3578
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

2 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları

» »
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 2 Ağustos 2022 güncel çeyrek altın, gram altın ve ons altın satış fiyatları...
2 Ağustos 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş görülüyor.


Küresel resesyon endişeleriyle gerileyen dolar ve ABD Hazine
getirilerine paralel olarak altın uluslararası piyasalarda üst üste beşinci seansta da kazanım elde etti ve bir ayın zirvesine yükseldi.

Altının onsu spot piyasada 5 Temmuz'dan beri en yüksek seviye olan 1,789.39 doları gördü. Altının onsu 1772 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 lira, cumhuriyet altını 6 bin 878 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in enflasyonu düşürecek keskin faiz artırımlarından uzaklaşarak ekonomik büyümedeki yavaşlamaya odaklanmasını bekliyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları28 Temmuz 2022 Perşembe 10:16
  • Brent petrol kaç dolar?27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:53
  • Brent petrol kaç dolar?26 Temmuz 2022 Salı 09:01
  • Altın fiyatlarında son durum!25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:51
  • Brent petrol kaç dolar?25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:57
  • Altın 1 yılın en düşük seviyesinde21 Temmuz 2022 Perşembe 11:38
  • Petrolde zayıf talep görünümü düşüş getirdi21 Temmuz 2022 Perşembe 08:41
  • Altın dar banttaki seyrini sürdürüyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:32
  • Brent petrol kaç dolar?20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:04
  • Brent petrol kaç dolar?19 Temmuz 2022 Salı 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti