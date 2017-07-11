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2 'ani ölüm' birden...

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2 'ani ölüm' birden...
Hamitköy ve Pamuklu'da dün gerçekleşen 2 ayrı 'ani ölümle' ilgili polisin soruşturması sürüyor...

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sabah saat 09.45’te Hamitköy’de sakin Hatice Asu Kartal(K-61 ) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan yine Polis Basın Bülteninde yer alan bir diğer ölüm haberinde ise, geçtiğimiz gün, 22.00-17.00 saatleri arasında Pamuklu’da sakin Murat Yıldız (E-71) ikametgâhının damında yatmak için bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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