2 'ani ölüm' birden...

Hamitköy ve Pamuklu'da dün gerçekleşen 2 ayrı 'ani ölümle' ilgili polisin soruşturması sürüyor...

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz sabah saat 09.45’te Hamitköy’de sakin Hatice Asu Kartal(K-61 ) ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan yine Polis Basın Bülteninde yer alan bir diğer ölüm haberinde ise, geçtiğimiz gün, 22.00-17.00 saatleri arasında Pamuklu’da sakin Murat Yıldız (E-71) ikametgâhının damında yatmak için bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor…