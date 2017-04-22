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2. Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu yapıldı

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2. Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu yapıldı
2. Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu, dün Lapta Manolya Otel’de gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapasite Artırma Projesi ve AB Bilgi Merkezi tarafından, Çevre Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Belediyeler Birliği iş birliği ile gerçekleşen forumda; atık yönetimi konusunda uzman kişiler bir araya geldi.

Forumda, miktarları giderek artan organik, bahçe ve yeşil atıkların düzenli depolama alanından başka bir yere yönlendirilmesi için gerekli araç ve yöntemleri tartışıldı.

Etkinliğe; 5 belediyeden, sivil toplum örgütlerinden, odalardan ve üniversitelerden temsilciler ile öğrenciler katıldı.

GÜNGÖR’DEKİ DURUM

Etkinlik, Güngör'ün düzenli depolama sahasına giden atığın büyük bir kısmının yeniden yönlendirilmesine olan acil ihtiyacı da gündeme getirdi.

Etkinlikte, Brian McCarthy; “AB’de yeşil atık yönetimi ile ilgili pratik yaklaşımlar”, Andy Whiteman; “başarılı yeşil atık kompostlama projeleri için işletme modelleri”, Yasemin Çobanoğlu; “yeşil atık kompostlama, kısıtlama ve fırsatlar”, Şenel Ünlükuşve Başak Piskopulu ise “yeşil atık geri dönüşüm ve kompostlama uygulamaları” konularında sunum yaptı.

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