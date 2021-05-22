2 Ay Hapis Yatacak!

Gazimağusa’da, Suriçi girişinde bir marketten iki kez hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan Gana uyruklu P. A. A. hakkındaki soruşturma tamamlandı

Gazimağusa’da, Suriçi girişinde bir marketten iki kez hırsızlık yaptığı tespit edilerek tutuklanan Gana uyruklu P. A. A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Prince Albin Amuzu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının iki kez girdiği marketten 25 lira değerinde 4 ekmek ve bir adet içecek çaldığı belirtildi.

Prince Albin Amuzu, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Öte yandan zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü kaydedildi. Ekmek ve içecek çaldı Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 11 Mayıs 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Suriçi bölgesi girişinde bulunan bir markete girerek, 25 TL değerinde 4 adet ekmek ile 1 adet fanta kola sirkat ettiğini ve kaçtığı sırada market sahibi tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, market sahibinin zanlıyı alıkoyduğunu ve durumu polise bildirdiğini aktardı.

Polis, zanlıdan elde edilen soruşturmada, markete daha önce de 4 defa girdiğinin belirlendiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkede kaçak durumda olan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi