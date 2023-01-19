2 ay önce KKTC'ye gelmişti, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof, Hindistan’da hayatını kaybetti

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter’da Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’un “kısa bir hastalıktan sonra” öldüğünü söyledi ve daha fazla ayrıntı vermedi.

65 yaşındaki Joof, 2022’de Batı Afrika ülkesinin başkan yardımcılığına atandı. Daha önce eğitim bakanı olarak görev yapmıştı.

Başkan yardımcısı, tıbbi tedavi görmek için yaklaşık üç hafta önce Gambiya’dan ayrılmıştı.

Bay Barrow, Aralık 2021’de ikinci dönem için yeniden seçildikten sonra onu başkan yardımcısı olarak seçti.

Haziran ayında Bay Joof, Gambiyalıların büyük beklentileri olduğunu ve “her zamanki gibi işlerin” kesin bir değişikliğe yol açmayacağını söyleyerek, kamu işlerinin yürütülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof, iki ay önce KKTC’de temaslarda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelmişti.