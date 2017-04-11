2 aylık özlem bugün sona erdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis, müzakere amaçlı son görüşmesini 9 Şubat’ta yapmıştı.
Rum Meclisi’nin 10 Şubat’ta Enosis plebisitinin okullarda anılması kararıyla krize giren süreç, liderlerin durumu ele almak amacıyla 16 Şubat’ta gerçekleştirdiği görüşmede Anastasiadis’in toplantıyı terk etmesiyle durmuştu.
Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanacak anma günlerini belirleme yetkisinin meclisten alınıp, Eğitim Bakanlığı’na verilmesini öngören yasanın Rum Meclisi’nde onaylanmasıyla müzakere süreci yeniden başladı.
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