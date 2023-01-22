2 Ayrı Alkollü Sürücü 2 Ayrı Kaza!

Bafra ve Aygün’de dün meydana gelen iki ayrı kazada, alkollü sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’da dün saat 05.00 sıralarında, oteller bölgesindeki çift şeritli yolda,A.K (K-25) yüzde 86 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 709 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından yoldan çıkıp, orta refüj içerisinde bulunan 33 cm derinliğindeki çukura çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Keten ve araçta yolcu olarak bulunan A.D(E-23) ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavilerinin ardından A.K taburcu olurken, A.D belinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü kaldırıma, bahçe duvarına ve elektrik direğine çarptı

Aygün’de dün saat 23.50 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde, İ.K (E-21) yüzde 189 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GE 810 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma, ardından kaldırım kenarında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarı ile elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Kasap, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinin ardından, başına aldığı darbeden dolayı müşahede altına alındı.