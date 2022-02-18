2 Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 17.02.2022 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Ortaköy Dördüncü Sokak üzerinde

meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü G.E.(E-36)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 17.02.2022 tarihinde, saat 19:50 sıralarında, Güzelyurt’da Alpay Başaran Sokak üzerinde

devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafıdan şüpheli hareketleri sonucu S.K.(E-42)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen N.Ö.(E-39) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.