2 Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 25.04.2022 tarihinde, saat 14:15 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme

Müdürlüğü ekipleri tarafından, D.O.U.(E-20)’nun şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan

aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



2. 25.04.2022 tarihinde, Girne’de, A.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Z.(E-29) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.