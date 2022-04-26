2 Ayrı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu

1. 25.04.2022 tarihinde, saat 14:15 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından, D.O.U.(E-20)’nun şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan
aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2. 25.04.2022 tarihinde, Girne’de, A.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Z.(E-29) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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