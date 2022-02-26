2 Ayrı Bölgede Yangın Tehlikesi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

1. 25.02.2022 tarihinde saat 12:30 sıralarında, Dikmen - Lavinium Sitesinde, Kadir Çelik'e ait dairenin balkon kısmında sönmemiş sigara izmaritinin çöp bidonu içerisine atılması sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonucunda balkonda bulunan çöp kovası, su damacanası, tavan lamba koruması, 4 adet elektrik borusu tamamen, muhtelif inşaat malzemeleri ile küçük el aletleri ise kısmen yanarak zarar görmüştür.

Yangında ayrıca PVC mutfak kapısı ile yatak odası penceresi camı ısıdan kırılmış ve duvarlar islenmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.12.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta, Khanım MUSTAFAYEVA'nın sorumluluğunda bulunan Green Holiday isimli tatil köyünün 138 numaralı ikametgahın salon kısmında muhtemelen klimanın fan motorunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın sonucunda; bir adet klima, 1 adet ütü, 1 adet gece lambası, 1 adet puf, 1 adet komodin, muhtelif elektrik kabloları, muhtelif kıyafetler ve eşyalar tamamen yanarak, iki adet alüminyum kapı ve camları ise ısıdan dolayı zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.