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2 Ayrı İkametten Ölüm Haberi Geldi

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
2 Ayrı İkametten Ölüm Haberi Geldi

1. 14.02.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de sakin Dimitri CHICHVARIN
(E-38) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.


2. 14.02.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin William WODSON(E-78)
kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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