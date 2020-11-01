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2 Ayrı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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KKTC’de bu sabah erken saatlerde meydana gelen iki ayrı kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, toplam 5 kişi yaralandı.
2 Ayrı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KKTC’de bu sabah erken saatlerde meydana gelen iki ayrı kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, toplam 5 kişi yaralandı. Güzelyurt’ta, iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım, Paşaköy - Turunçlu anayolu üzerindeki kazada ise 29 yaşındaki  Oğuzhan Çilo, olay yerinde  hayatını kaybetti.

GÜZELYURT’TAKİ KAZA

Polisten verilen bilgiye göre, saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta,  Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli  Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT 177 plakalı salon  araç sürücüsü Lefke’de sakin Hasan Serkan Gün (E-26), o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Yayla’da sakin Tolga Abdullahoğlu (E-51) yönetimindeki HP 769 plakalı çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefke’de sakin Melisa Yıldırım (K-25) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, Şahsin Abullahoğlu (E-43) ve Özgün Abdullahoğlu’nun (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PAŞAKÖY- TURUNÇLU ANAYOLUNDAKİ KAZA

Paşaköy - Turunçlu anayolu üzerinde saat 05:45 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili polis açıklaması ise şöyle:

Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde,  Kurudere'de sakin Oğuzhan Çilo (E-29), yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Sait Uzun (E-30) yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarpmıştır. Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Çilo olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan Çilo (E-19) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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