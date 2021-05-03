  • BIST 1.406
  • Altın 475,034
  • Dolar 8,2949
  • Euro 9,9989
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

2 ayrı yerde yangın çıktı!

» »
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:30 sıralarında, Ercan Bölgesinde bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.
2 ayrı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:30 sıralarında, Ercan Bölgesinde bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Saat 12:00 sıralarında Lefkoşa’da Dumlupınar Bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı. Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 

Foto:Arşiv

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narenciye Üreticileri Şikayetçi: Narenciye Elde Kaldı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
  • Ertuğruloğlu: “İngiltere, Bizim Hatırımıza Rum Tarafıyla Başını Derde Sokacak Politikaları Gündeme Getirmez”03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:32
  • CTP:Basınımızın daha özgür, emeğinin karşılığını aldığı şartları yaratabilmek için çalışmaya devam edeceğiz03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:26
  • Akansoy: BRT Yönetim Kurulu Başkanı Milletvekillerinin bazılarını AJAN diye suçladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23
  • Trafikte Bir Haftada 1 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:21
  • İstatistik Kurumu, yeniden hanehalkı bütçe anketi yapıyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:20
  • 2 ayrı yerde yangın çıktı!03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:19
  • KHYD, Bayram ve Anneler Günü Kermesi düzenledi03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:17
  • Evren: İnsanlığın ilerlemesinde fikir hürriyetinin kıymeti büyüktür03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:13
  • KIB-TEK YK Başkanından Elektrik Zammı Açıklaması03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti