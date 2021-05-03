2 ayrı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 09:30 sıralarında, Ercan Bölgesinde bulunan Devlet Üretme Çiftliğinin güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu 400 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Saat 12:00 sıralarında Lefkoşa’da Dumlupınar Bölgesinde Azeri Sokak üzerinde meydana gelen bir diğer yangında ise yaklaşık 500 metre karelik alan içerisinde bulunan kuru otlar, molozlar, eski araba parçaları, bir elektrik direği ile 4 ayrı eve ait su sayaçları ve plastik sulama hortumları yandı. Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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