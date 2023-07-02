  • BIST 5.759,11
  • Altın 1604.93
  • Dolar 25.986
  • Euro 28.3761
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

2 bakanın görevden alınması bekleniyor!

» »
Başbakan Üstel, Büyükelçi Feyzioğlu ile yaşanan gerilimin ardından Büyükelçiliği ziyaret etmiş; Büyükelçi ise ziyaret sonrasındaki paylaşımından projeleri gözden geçirdiklerinden söz etmişti.
2 bakanın görevden alınması bekleniyor!

Ara seçimden yenilgiyle çıkan Ulusal Birlik Partisi’nde gerilimli bekleyiş sürüyor. Bayram günlerini alışılmışın dışında “içine kapanık” bir şekilde geçirmeyi tercih eden UBP milletvekilleri, önümüzdeki süreçte kimi destekleyeceklerine ilişkin tavır belirleyebilmek için Türkiye makamlarından gelecek sinyalleri bekliyorlar.

Ara seçim sürecinde Büyükelçi Feyzioğlu ile polemikler yaşayan ve Türkiye’nin kendisini desteklemeye devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuya düşen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim sonrasında yaptığı temaslardan “olumlu” mesajlar aldı. Türkiye makamları ile yaptığı istişareler sonunda “hükümetteki ortaklarına dokunmadan bakan değişikliği yapabileceği” onayını aldığı belirtilen Üstel’in, Hasan Taçoy ile Olgun Amcaoğlu’nu görevden alacağı neredeyse kesinleşmiş görünüyor. Üstel’in bu iki bakanın yanı sıra Maliye Bakanı Alişan Şan’ı da görevden almak istediği ancak bu tutumunun Türkiye tarafından onay görmediği haber veriliyor.

Üstel’in güven oylamasına gitmeye ihtiyaç duymayacak şekilde sadece üç bakan değişikliği yapmak ile UBP milletvekillerini “kendisine bir kez daha güven oyu vermeye zorlayacak şekilde” çok sayıda bakan değişikliği yapmak seçenekleri üzerinde çalıştığı da gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Yeniden güven oyu alacak bir hükümet ile UBP kurultayına kadar kesintisiz olarak görevde kalma planlarının gelişimi, Üstel’i güçlendirecek bu plana destek vermek istemeyen milletvekillerinin tavrına bağlı olacak. Üstel’in bu planı güçlendirmek için bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile dirsek temasında olduğu da biliniyor.

Çok sayıda UBP milletvekili ve örgüt başkanı ise, bu süreçte nasıl tavır alacaklarını belirleyebilmek için Türkiye makamlarından gelecek mesajları bekliyorlar. Ve Kıbrıs'ın haberine göre seçim öncesinde Üstel-Feyzioğlu çekişmesine tanıklık eden milletvekili ve örgüt başkanlarının Üstel’e verilecek desteğin netleşmesini bekledikleri gözlemleniyor. Üstel’in kendi ağzından ifadesini bulacak “destek mesajının” ikna edici olmayacağı bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar veya Büyükelçi Feyzioğlu’nun kanaat önderi konumundaki milletvekilleri ile görüşmesi gerekeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Dizdarlı: İlaç eksikliğinin devam etmesi kaçınılmaz02 Temmuz 2023 Pazar 14:33
  • Geçitkale sakinlerinden Nesibe Şabanoğlu hayatını kaybetti02 Temmuz 2023 Pazar 14:09
  • Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nden çağrı02 Temmuz 2023 Pazar 13:57
  • Töre, TCG Bandırma Korvet Gemisini ziyaret etti02 Temmuz 2023 Pazar 11:22
  • Trafikte denetim02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Misafirlikte hırsızlık!02 Temmuz 2023 Pazar 10:04
  • Huzurevinde vefat02 Temmuz 2023 Pazar 10:03
  • 30 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm02 Temmuz 2023 Pazar 10:02
  • Lefkoşa – Girne ana yolunda trafik kazası!01 Temmuz 2023 Cumartesi 20:11
  • Töre: Her zaman güçlü olmak gerekir01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti