2 bakanın görevden alınması bekleniyor!

Ara seçimden yenilgiyle çıkan Ulusal Birlik Partisi’nde gerilimli bekleyiş sürüyor. Bayram günlerini alışılmışın dışında “içine kapanık” bir şekilde geçirmeyi tercih eden UBP milletvekilleri, önümüzdeki süreçte kimi destekleyeceklerine ilişkin tavır belirleyebilmek için Türkiye makamlarından gelecek sinyalleri bekliyorlar.

Ara seçim sürecinde Büyükelçi Feyzioğlu ile polemikler yaşayan ve Türkiye’nin kendisini desteklemeye devam edip etmeyeceği konusunda kuşkuya düşen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, seçim sonrasında yaptığı temaslardan “olumlu” mesajlar aldı. Türkiye makamları ile yaptığı istişareler sonunda “hükümetteki ortaklarına dokunmadan bakan değişikliği yapabileceği” onayını aldığı belirtilen Üstel’in, Hasan Taçoy ile Olgun Amcaoğlu’nu görevden alacağı neredeyse kesinleşmiş görünüyor. Üstel’in bu iki bakanın yanı sıra Maliye Bakanı Alişan Şan’ı da görevden almak istediği ancak bu tutumunun Türkiye tarafından onay görmediği haber veriliyor.

Üstel’in güven oylamasına gitmeye ihtiyaç duymayacak şekilde sadece üç bakan değişikliği yapmak ile UBP milletvekillerini “kendisine bir kez daha güven oyu vermeye zorlayacak şekilde” çok sayıda bakan değişikliği yapmak seçenekleri üzerinde çalıştığı da gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Yeniden güven oyu alacak bir hükümet ile UBP kurultayına kadar kesintisiz olarak görevde kalma planlarının gelişimi, Üstel’i güçlendirecek bu plana destek vermek istemeyen milletvekillerinin tavrına bağlı olacak. Üstel’in bu planı güçlendirmek için bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile dirsek temasında olduğu da biliniyor.

Çok sayıda UBP milletvekili ve örgüt başkanı ise, bu süreçte nasıl tavır alacaklarını belirleyebilmek için Türkiye makamlarından gelecek mesajları bekliyorlar. Ve Kıbrıs'ın haberine göre seçim öncesinde Üstel-Feyzioğlu çekişmesine tanıklık eden milletvekili ve örgüt başkanlarının Üstel’e verilecek desteğin netleşmesini bekledikleri gözlemleniyor. Üstel’in kendi ağzından ifadesini bulacak “destek mesajının” ikna edici olmayacağı bu nedenle Cumhurbaşkanı Tatar veya Büyükelçi Feyzioğlu’nun kanaat önderi konumundaki milletvekilleri ile görüşmesi gerekeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.