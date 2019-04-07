  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6195
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

“2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu” bugün yapıldı.

» »
“2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu” bugün yapıldı.
“2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu” bugün yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ve Telsim Vodafone ana sponsorluğunda Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) yürüttüğü kadın sağlığıyla ilgili araştırma projesine destek amaçlı “2. Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü/ Koşusu” bugün yapıldı.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Kumsal Park’ta başlayan etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da müzik dinletisi ve farklı stantlar da yer aldı.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi (KISAA) araştırma projesine destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nden fizyoterapistler eşliğinde yapılan ısınma hareketlerinin ardından 5 kilometrelik parkuru kapsayan yürüyüş başladı.
Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Dr Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, katılan herkese teşekkür ettiği konuşmasında, parkurla ilgili bilgi verdi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, gelecek nesillerin sağlığı için araştırmanın çok önemli olduğunu belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da araştırma ve bilimi sempatik kılması bakımından da etkinliğin önem taşıdığını söyleyerek, sağlıklı yaşamı ilke edinmenin önemli olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu sona erdi06 Nisan 2019 Cumartesi 14:57
  • İyilik Gönüllüleri Haspolat’ta sel mağduru aileye eşya yardımı yaptı06 Nisan 2019 Cumartesi 14:48
  • En fazla yağış nereye düştü?06 Nisan 2019 Cumartesi 14:43
  • İspanya’da Cansu Dere rüzgarı06 Nisan 2019 Cumartesi 14:24
  • Güvercinlik’te bulunan “Ayia Marina Kilisesi” için yardım kampanyası06 Nisan 2019 Cumartesi 13:40
  • Kavazoğlu ile Mişaulis için anma töreni06 Nisan 2019 Cumartesi 13:35
  • Kayıplar için eylem planı hayata geçiriliyor06 Nisan 2019 Cumartesi 13:34
  • Mormenekşe’de Trafik Kazası….Şoförün Tasarrufunda Uyuşturucu Tespit Edildi06 Nisan 2019 Cumartesi 12:59
  • Güney Kıbrıs kara para aklamada ABD’nin “gri listesi”nde06 Nisan 2019 Cumartesi 12:39
  • Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin seçmen rakamları basında yer almaya devam ediyor06 Nisan 2019 Cumartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti