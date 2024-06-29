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2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi: 364 yasal işlem, 2 tutuklu

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Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda 2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 364 sürücüye yasal işlem başlatıldı ve 2 araç sürücüsü tutuklandı.
2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi: 364 yasal işlem, 2 tutuklu

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 173 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 364 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 62 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 141’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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