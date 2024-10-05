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2 bin 187 sürücü kontrol edildi: 35 araç trafikten men

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Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 187 sürücü kontrol edildi, 35 araç ise trafikten men edildi.
2 bin 187 sürücü kontrol edildi: 35 araç trafikten men

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 187 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 35 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları ise; 153’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 48’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 13’ü trafik ışıklarına uymamak ve 108’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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