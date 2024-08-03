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2 bin 286 sürücü kontrol edildi: 4 tutuklu

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Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi.
2 bin 286 sürücü kontrol edildi: 4 tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 464 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı ve 34 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 73’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 61’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 155’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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