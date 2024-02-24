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2 bin 330 sürücü kontrol edildi, 49 araç ise trafikten men

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2 bin 330 sürücü kontrol edildi, 49 araç ise trafikten men
2 bin 330 sürücü kontrol edildi, 49 araç ise trafikten men

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 330 araç sürücüsü kontrol edildi ve 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak  ve 84’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 442 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bir sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

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