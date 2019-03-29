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2 bin 500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu

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Antik Çin mezarlarında ilk defa yumurta bulunmuyor, ancak kırılmamış yumurtalardan oluşan bir kavanozun keşfi oldukça nadir.
2 bin 500 yıllık mezarda kırılmamış yumurtalar bulundu

Arkeologlar, Çin’in Changzhou kentinde, 2.500 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda kap dolusu kırılmamış yumurta buldu.

Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, bir kapakla kapatılmış olan çömlek kavanozun, Liyang ilçesinde yer alan Shangxing Kasabası’ndaki büyük bir mezarda bulunduğunu söylüyor.

Arkeolog Zhou Hengming, binlerce yıllık yumurtalara zarar vermekten korktuğu için dokunmaktan kaçındığını ve bunun yerine kesin sayıyı doğrulamak için X ışınları kullanacağını söylüyor.

Erman Ertuğrul'un arkeofili'nde yer alan haberine göre Arkeoloji Enstitüsü başkanı Lin Liugen, “Yumurtaların akı ve sarısı büyük ölçüde çürümüş olsa da, DNA testleri ile yumurtaların salamura yapılarak korunup korunmadığı belirlenebilecek.” diyor.

Lin, cenaze törenlerinin dini inançları veya en basit şekilde alışkanlıkları yansıtabileceğini, dolayısıyla mezar sahibinin yumurta yemekten zevk aldığını ve ölümden sonra da bu zevki devam ettirmeye karar vermiş olabilir.

Lin, “Yumurtalar yeni bir hayat ortaya çıkarır, bu nedenle mezarda bulunan çömlek, birçok neslin yaşam sürekliliğini sembolize ediyor olabilir.” diyor.

Antik Çin mezarlarında ilk defa yumurta bulunmuyor, ancak kırılmamış yumurtalardan oluşan bir kavanozun keşfi oldukça nadir. Çünkü bilim insanları yumurta kabuğunun uzun süre bozulmadan kalmasının zor olduğunu söylüyor.

2015 yılında, güneybatı Çin, Guizhou Eyaletindeki arkeologlar 2.000 yıldan daha eski bir mezara ait bir yumurta buldu, ancak yumurtanın kabuğu araştırmacıların temizleme fırçasına çarptı.

Yumurta kabı şimdi daha sonraki çalışmalar için sabit sıcaklık ve nem oranına sahip bir dolaba yerleştirilecek.

Yumurtaların evcil tavuklardan veya sülünlerden olup olmadığı şu anda net değil.

Arkeologlar, mezardaki diğer kaplarda tahıl ürünlerinin olabileceğini ancak zamanla yok olduğunu söylüyor. 

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