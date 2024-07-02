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2 bin 501 sürücü kontrol edildi: 452 yasal işlem, 1 tutuklu

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 501 araç sürücüsü kontrol edildi.
2 bin 501 sürücü kontrol edildi: 452 yasal işlem, 1 tutuklu

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 501 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 452 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir sürücü tutuklanmış ve 49 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 184’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 137’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

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