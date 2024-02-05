2 bin 590 gün kaçak yaşadı, ülkesine gitmek için yardım istedi!

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kadir Çelik mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, ülkesi Nijerya’ya gitmek için polisten yardım istediğini belirtti.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Aralık 2016 tarihinden beri 2 bin 590 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru, Zimbabwe uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.