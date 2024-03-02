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2 bin 96 sürücü kontrol edildi, 5’i tutuklandı

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Ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 bin 96 araç sürücüsü kontrol edildi, 5 sürücü tutuklandı.
2 bin 96 sürücü kontrol edildi, 5’i tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 bin 96 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler  kapsamında 213’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak ve 126’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 459 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç  sürücüsü tutuklandı ve 52 araç trafikten men edildi.

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