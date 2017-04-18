2 bin Filistinli açlık grevi başlattı

İsrail cezaevlerindeki yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka: "İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için açlık grevine başladı." dedi.

Filistinli tutukluların Filistinli Esirler Günü ile eş zamanlı olarak açlık grevi başlattığını söyleyen Karaka, açlık grevini İsrail’in "zalimane ve vahşi" uygulamalarına karşı bir intifada olarak nitelendirdi.

BERGUSİ DE AÇLIK GREVİNDE

Fetih Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi liderliğinde, İsrail'deki hapishanelerde bulunan Filistinli tutukluların insani durumlarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlattığı belirtildi.

İsrail'in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün Filistinli tutukluların durumunu kontrol etmek amacıyla aylık ziyaretlerin yeniden başlatmasına izin vermesi istenilen açıklamada, tutuklu ailelerinin 45 dakikalık ziyaret süresinin bir buçuk saate çıkarılması ve ziyaretlerin bir daha yasaklanmamasına vurgu yapıldı.

Açıklamada, tutukluların başlattığı açlık grevinin sona ermesi için Fetih Hareketinin 13 maddelik talebi olduğu ifade edildi.

MAHKUMLAR TEK KİŞİLİK HÜCRELERE NAKLEDİLDİ

Öte yandan, İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Cezaevleri İdaresi, bu sabah toplu açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara disiplin cezası işletmeye başladı.

Birçok tutuklunun tek kişilik hücrelere nakledildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın açlık grevine başlayan tutuklularla pazarlığa girişilmemesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.