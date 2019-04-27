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2 bin liraya araba yaptı görenler 'bana da yapar mısın?' diyor

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası, hurdaya ayrılan araç parçaları ile 2 bin TL’ye mal ettiği ‘Afilli’ ismini verdiği araç yaptı.
2 bin liraya araba yaptı görenler 'bana da yapar mısın?' diyor

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası, hurdaya ayrılan araç parçaları ile 2 bin TL’ye mal ettiği ‘Afilli’ ismini verdiği araç yaptı. Hem 1,5 yaşındaki oğluna gelecekte bir miras bırakmak hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen kaporta ustasının toplama parçalarla yaptığı araç, vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor.

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 29 yaşındaki ortaokul mezunu Cihan Sakin, hurda olarak topladığı araç parçalarını birleştirerek toplama parçalarla otomobil imal etti. Yaptığı aracına ‘Afilli’ ismini veren Cihan Sakin, mavi renkli araç ile ilgi odağı oldu. Aynı zamanda aracını uzaktan kumanda ile de kumanda edebilen Cihan Sakin, çocukluktan beri hayalinde araba yapmak olduğunu kaydetti. 

 

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İmkânları el vermeyen 29 yaşında 1 çocuk babası kaporta ustası Cihan Sakin, bu yüzden hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Hem 1,5 yaşındaki oğluna gelecekte bir miras bırakmak hem de çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen Cihan Sakin’in toplama parçalarla yaptığı araç, vatandaşlarında büyük ilgisini gördü. 

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“25 bin liraya satılan aracı hurda malzemelerle 2 bin liraya yaptı” 
Tasarladığı aracını yapmak için hurdalık malzemeler toplamaya başlayan Cihan Sakin, aracın motoru içinde hurda bir motosikletin motorunu kullandı.  Gece gündüz çalışarak piyasada emsalleri 25-30 bin liraya satılan aracı 2-3 bin lira arasında değişen bir fiyata mal eden kaporta ustası Cihan Sakin, yaptığı araç ile çarşı pazar gezmeye başladı. İşe de kendi yaptığı aracıyla gidip gelmeye başlayan Cihan Sakin, gördüğü ilgiden de büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. 

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Bir şeyler üretmenin okuyup okumamakla ilgisi olmadığını belirten Cihan Sakin, yetenek ve özgüven ile insanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine dikkat çekti. 

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“Aracı görenlerin sipariş talebi var” 

Küre’de 9 yıldan beri ikamet ettiğini anlatan Cihar Sakin, “Küçüklükten beri aklımda bir araba olsun, bir şey olsun diye niyetim vardı. Bir his vardı içimde. 1,5 yaşında bir oğlum var. İleriye dönük benden oğluma bir hatıra olsun istedim. Yaptım, uğraştım. Hurdalardan olsun, eski araçlardan olsun topladım. Demiri olsun, kaynağı olsun, boyası olsun, elektriği olsun komple bana ait. Bunları arayarak, tarayarak buldum ve yaptım. Tabi imkânım bu kadar oldu. İmkânım olsa daha iyisini yapmaya çalışırdım ama imkânım olmadığı için bu kadarını anca yapabildim. Ben de isterdim elektriklisini yapmayı, daha iyisini yapmayı ben de isterdim. Elimizdeki malzemelerden bunu yapabildim. Çok da memnunum. Çarşıda pazarda görenler durdurup soruyor. Çok istek var. Bana da yapar mısın diyenler var. Çok bir maliyeti yok. 2-3 bin lira arasında oldu bana. İşçiliği bana ait olduğu için farklı oldu. İşçiliği başka yerde yaptırsam daha fazlaya gelirdi. Kendi mesleğim olduğu için fazla bir ücret çıkmadı” dedi. 

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“Tamamen atık malzemelerden yaptım” 

Tamamen atık malzemelerden yaptığını ifade eden Cihan Sakin, “Maliyeti o yüzden fazla tutmadı. Malzemelerini sağdan soldan buldum. Tabi piyasada bu şekilde araçlar var. Satılıyor. Fiyatları 25-30 TL arasında değişiyor. Bunu kendi imkânlarım ile yaptığım için fazla bir maliyeti olmadı bana” diye konuştu. 7-npqb.jpg

Yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını aktaran Cihan Sakin, “Okuyup okumamakla bir şeyler olacak diye bir şey yok. İnsan yetenek olsun, içindeki özgüven olsun, bunlar çok önemli. Tutup ben okudum, ben her şeyi yaparım diye bir şey yok. İnsanın içinde varsa yetenek her şeyi yapabilir. Bana imkân verilse ben her şeyi yaparım. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Benim gözümde öyle” şeklinde konuştu. 

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